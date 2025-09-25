Новая уличная «Сцена для всех» открылась в Кизнерском районе Удмуртии

«Сцена для всех» открылась в Кизнерском районе Удмуртской Республики, сообщили в администрации муниципалитета. Место адаптировано для людей с особыми потребностями и направлено на улучшение качества жизни разных групп населения, что соответствует задачам национального проекта «Семья».
На открытии уличной сцены собралось более 70 жителей. Это новое общественное пространство, обустроенное с учетом потребностей всех категорий граждан. Территорию перед сценой выложили плиткой. Особое внимание уделили доступности: оборудовали пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также рабочие установили специализированные скамейки со спинками и завышенными подлокотниками. Кроме этого, предусмотрены специальные устройства для удобства людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.