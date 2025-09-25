Новая уличная «Сцена для всех» открылась в Кизнерском районе Удмуртии

На открытии уличной сцены собралось более 70 жителей. Это новое общественное пространство, обустроенное с учетом потребностей всех категорий граждан. Территорию перед сценой выложили плиткой. Особое внимание уделили доступности: оборудовали пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также рабочие установили специализированные скамейки со спинками и завышенными подлокотниками. Кроме этого, предусмотрены специальные устройства для удобства людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.