В Ростове открылась выставка, посвященная предприятиям Тульской области

В Ростове открылась выставка «Кооперация с Тулой в один клик». Мероприятие организовано на площадке «ДонЭкспоцентр» и выступает продолжением экспозиции «Тульское качество», ранее прошедшей на базе культурно-исторического центра «Россия — моя история». Именно тогда в рамках деловой программы выставки Сбер подписал два соглашения о сотрудничестве с Торгово-промышленными палатами Тульской и Ростовской областей.
— Сегодня мы видим, как наша кооперация помогает еще более ускоренному взаимодействию тульского и ростовского бизнеса. Как крупного, так и малых и средних предпринимателей. И практически — в 1 клик. Использование онлайн-возможностей для коммуникаций между бизнесом разных регионов дает новые импульсы и возможности для расширения их рынков. Благодаря инициативе Торгово-промышленной палаты Тульской области такая возможность цифрового взаимодействия появилась теперь и у ростовского бизнеса, — пояснил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
Он отметил, что существует договоренность об организации подобной выставки донских предпринимателей на территории Тульского региона.
Фото: предоставлено пресс-службой Сбера.
Как рассказал президент Союза «Тульская торгово-промышленная палата» Андрей Шестаков, целью выставки стало объединение онлайн-формата через деловой портал Тульской области и офлайн-формат стендовой части. На стенде представлено более 30 предприятий Тульской области из разных сфер — машиностроение, медицина, пищевая промышленность и другие отрасли. Все компании открыты к сотрудничеству в регионах Юга России, демонстрируя образцы продукции, востребованной местными производителями. Это отличная площадка для налаживания межрегиональных партнерских связей.
После официальной презентации выставки состоялась форсайт-сессия под названием «Гибридные выставки как катализатор кооперации: объединение традиционного и цифрового подходов для усиления межрегиональных связей». Специалисты и предприниматели рассмотрели, какие отрасли представляют наибольший потенциал для сотрудничества, как измерять качество межрегиональных контактов, а не только их количественные показатели, а также как цифровые технологии способны обогатить традиционные выставочные мероприятия.