В Ростове открылась выставка, посвященная предприятиям Тульской области

— Сегодня мы видим, как наша кооперация помогает еще более ускоренному взаимодействию тульского и ростовского бизнеса. Как крупного, так и малых и средних предпринимателей. И практически — в 1 клик. Использование онлайн-возможностей для коммуникаций между бизнесом разных регионов дает новые импульсы и возможности для расширения их рынков. Благодаря инициативе Торгово-промышленной палаты Тульской области такая возможность цифрового взаимодействия появилась теперь и у ростовского бизнеса, — пояснил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.