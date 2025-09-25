В Тольятти прошел этап программы «Мама-предприниматель»

Городской этап программы для женщин «Мама-предприниматель» состоялся в Тольятти. Проект реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области.
В этот раз 23 участницы завершили образовательный курс и защитили свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, в число которой вошли представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также основатели и представители крупных компаний Самарской области. Бизнес-леди презентовали экспертам проекты из самых разных сфер: вокальная студия, экоферма, товары из гипса, центр профориентации, студия праздников, адаптивная одежда, бизнес-кафе и другие.
В программе «Мама-предприниматель» принимали участие как действующие предпринимательницы, так и те, кто пришел только с идеей. Во время обучения женщины научились основам ведения бизнеса, разработали дорожную карту своих проектов. Решением жюри были отобраны восемь лучших бизнес-проектов.
Также 22 сентября стартовала программа в Самаре, где обучатся 40 начинающих бизнес-леди, 8 из которых пройдут в региональный этап. Он состоится на площадке центра «Мой бизнес» 30 сентября. Лучший проект получит грант в размере 150 тыс. рублей и возможность выступить на федеральном этапе в Москве.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.