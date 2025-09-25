В Тольятти прошел этап программы «Мама-предприниматель»

В этот раз 23 участницы завершили образовательный курс и защитили свои бизнес-проекты перед экспертной комиссией, в число которой вошли представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также основатели и представители крупных компаний Самарской области. Бизнес-леди презентовали экспертам проекты из самых разных сфер: вокальная студия, экоферма, товары из гипса, центр профориентации, студия праздников, адаптивная одежда, бизнес-кафе и другие.