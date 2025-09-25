Последние новости к вечеру 25 сентября 2025 года

В Кремле оценили, идет ли риторика США вразрез с желанием мирных переговоров
Кремль не видит противоречий между последней риторикой, идущей из США, и выражаемым ими желанием добиться мира на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы
Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози, занимавшего этот пост в 2007—2012 годах, к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года.
ВС РФ освободили более 4 714 кв. км в зоне СВО в 2025 году
«В ДНР освобождено свыше 3 308 кв. км, в ЛНР — более 205 кв. км, в Харьковской области — свыше 542 кв. км, в Запорожской области — более 261 кв. км, в Сумской области свыше 223 кв. км, в Днепропетровской области более 175 кв. км», — сообщили в Минобороны РФ.
Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2
В Минобороны Дании ответили, имеет ли Россия отношение к атаке дронов
Глава Минобороны страны Трульс Лунд Полсен заявил, что дроны, парализовавшие работу аэротерминалов, не являются российскими, а организатором инцидентов не является Москва.