Последние новости к вечеру 25 сентября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 25 сентября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 25 сентября — в проекте Новости Mail.

В Кремле оценили, идет ли риторика США вразрез с желанием мирных переговоров

Источник: РИА "Новости"

Кремль не видит противоречий между последней риторикой, идущей из США, и выражаемым ими желанием добиться мира на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Источник: Reuters

Суд в Париже приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози, занимавшего этот пост в 2007—2012 годах, к пяти годам тюремного заключения по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года.

ВС РФ освободили более 4 714 кв. км в зоне СВО в 2025 году

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«В ДНР освобождено свыше 3 308 кв. км, в ЛНР — более 205 кв. км, в Харьковской области — свыше 542 кв. км, в Запорожской области — более 261 кв. км, в Сумской области свыше 223 кв. км, в Днепропетровской области более 175 кв. км», — сообщили в Минобороны РФ.

Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2

Источник: РИА "Новости"

БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции. Курская АЭС работает в штатном режиме.

В Минобороны Дании ответили, имеет ли Россия отношение к атаке дронов

Источник: Reuters

Глава Минобороны страны Трульс Лунд Полсен заявил, что дроны, парализовавшие работу аэротерминалов, не являются российскими, а организатором инцидентов не является Москва.

