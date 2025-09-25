В Амурской области началась продажа народных облигаций

Государственные ценные бумаги для физических лиц выпустили 23 сентября в Амурской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
Средства от продажи облигаций пойдут на развитие городов по мастер-планам, а также строительство инфраструктуры и социальных объектов. Купить их и выгодно вложиться в развитие перспективной территории может любой человек. Каждому гарантирован возврат средств и проценты. До конца года государственные ценные бумаги выпустят еще Чукотский автономный округ, Магаданская область и Якутия.
Народные облигации — эффективный инструмент для развития территорий и надежный способ выгодно вложить деньги для частных инвесторов. Ценные бумаги выпускает Министерство финансов Амурской области. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей, а гарантированный годовой доход — 15,79%. При этом каждый инвестор увидит, на что пошли вложенные им деньги: например, на школы, больницы, новые дороги и тротуары.
Успешный опыт выпуска народных облигаций есть в Москве, Калининграде и Томске. В Калининграде выпустили пять серий государственных ценных бумаг. На средства инвесторов там благоустроили городской парк и очистили реку. В Москве выпускали «зеленые» облигации, которые помогли заменить дизельные автобусы на экологичные электробусы. В Красноярске деньги, вложенные частными инвесторами, пошли на озеленение города.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.