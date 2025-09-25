В Амурской области началась продажа народных облигаций

Средства от продажи облигаций пойдут на развитие городов по мастер-планам, а также строительство инфраструктуры и социальных объектов. Купить их и выгодно вложиться в развитие перспективной территории может любой человек. Каждому гарантирован возврат средств и проценты. До конца года государственные ценные бумаги выпустят еще Чукотский автономный округ, Магаданская область и Якутия.