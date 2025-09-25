Пять школ и три детсада полностью закрыты на карантин в Нижегородской области. Частично учебный и воспитательный процесс приостановлен в 99 классах в 35 школах и 45 группах в 33 дошкольных учреждениях, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Всего за неделю (с 15 сентября по 21 сентября) было зарегистрировано более 20 тысяч заболевших.
«В рамках мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю обследовано порядка 19 тысяч человек: доминирует риновирус и парагрипп, также выделены аденовирусы, бокавирусы, РС-вирусы, аденовирусы, метапневмовирусы и микоплазма», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Гражданам в целях профилактики ОРВИ советуют регулярно мыть руки с мылом или обрабатывать их спиртом, а также избегать прикосновений к своему лицу и соблюдать дистанцию в местах скопления людей.
Напомним, что первые случаи штамма коронавируса «Стратус» начали выявляться на территории Нижегородской области.