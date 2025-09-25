В Минпросвещения ответили на идею с компьютерными играми на физкультуре

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета «Физическая культура», рассказали в пресс-службе министерства.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что в школьную программу физкультуры могут включить компьютерные игры Counter-Strike, Dota 2 и FIFA в качестве тренировки на реакцию и стратегическое мышление.
«Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета “Физическая культура”. Разработка таких проектов не ведется», — говорится в сообщении министерства.
По поручению президента России Владимира Путина министерство расширяет перечень видов спорта в школьной программе по физкультуре, в том числе в виде отдельных модулей, отметило Минпросвещения.
«Совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал спорта. Школа вправе самостоятельно принимать решение о включении или невключении его в образовательную программу. Вместе с тем включение компьютерных игр в школьную программу не рассматривается», — заключило министерство.