В Минпросвещения ответили на идею с компьютерными играми на физкультуре

«Совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта Минпросвещения РФ готовит проект вариативного (факультативного) модуля фиджитал спорта. Школа вправе самостоятельно принимать решение о включении или невключении его в образовательную программу. Вместе с тем включение компьютерных игр в школьную программу не рассматривается», — заключило министерство.