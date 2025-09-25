1 октября в Ростовской области стартует осенний призыв

1 октября в Ростовской области стартует осенняя призывная кампания 2025 года. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Особое внимание уделят подготовке призывников по военно-учетным специальностям. Курсанты должны завершить занятия и сдать экзамены в образовательных организациях ДОСААФ России до окончания призывной кампании.
Кроме того, в рамках осеннего призыва усилят контроль за своевременным прохождением основного и дополнительного медицинских обследований, а также вакцинации новобранцев.
Набор срочников продлится до 31 декабря. В регионе будут работать областная призывная комиссия и 62 муниципальные комиссии. По данным властей, весеннее задание министерства обороны России по призыву граждан на военную службу в Ростовской области было выполнено в полном объеме.
