Граждане Молдовы не смогут попасть в Италию: На один день полеты отменят — забастовка

Аэропорты, которые будут участвовать в забастовке 26 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Внимание жителям Молдовы, которые собираются в Италию в пятницу!

Там авиазабастовка — на сутки!

Аэропорты, которые будут участвовать в забастовке 26 сентября 2025:

• Милан Линате (Linate).

• Милан Мальпенса (Malpensa).

• Болонья (Bologna).

• Бергамо (Bergamo).

• Кальяри (Cagliari).

• Катания (Catania).

• Кротоне (Crotone).

• Кунео (Cuneo).

• Ламеция Терме (Lamezia Terme).

• Палермо (Palermo).

• Пантеллерия (Pantelleria).

• Рим Фьюмичино (Rome Fiumicino) — участвует через «аэропортовое обслуживание / handling».

• Рим Чампино (Ciampino).

• Реджо Калабрия (Reggio Calabria).

• Салерно (Salerno).

• Турин (Torino).

• Верона (Verona).

Время проведения:

Пятница, 26 сентября 2025.

Время: с 00:00 до 23:59 (24 часа).

Гарантированные рейсы.

По правилам ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), даже во время забастовок должны выполняться:

07:00—10:00.

18:00—21:00.