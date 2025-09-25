Граждане Молдовы не смогут попасть в Италию: На один день полеты отменят — забастовка

Внимание жителям Молдовы, которые собираются в Италию в пятницу!
Там авиазабастовка — на сутки!
Аэропорты, которые будут участвовать в забастовке 26 сентября 2025:
• Милан Линате (Linate).
• Милан Мальпенса (Malpensa).
• Болонья (Bologna).
• Бергамо (Bergamo).
• Кальяри (Cagliari).
• Катания (Catania).
• Кротоне (Crotone).
• Кунео (Cuneo).
• Ламеция Терме (Lamezia Terme).
• Палермо (Palermo).
• Пантеллерия (Pantelleria).
• Рим Фьюмичино (Rome Fiumicino) — участвует через «аэропортовое обслуживание / handling».
• Рим Чампино (Ciampino).
• Реджо Калабрия (Reggio Calabria).
• Салерно (Salerno).
• Турин (Torino).
• Верона (Verona).
Время проведения:
Пятница, 26 сентября 2025.
Время: с 00:00 до 23:59 (24 часа).
Гарантированные рейсы.
По правилам ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), даже во время забастовок должны выполняться:
