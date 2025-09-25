Более 440 тысяч атомщиков отмечают День работника атомной промышленности

28 сентября более 440 тысяч сотрудников Росатома и жителей атомных городов по всей России отмечают День работника атомной промышленности. В этом году праздник имеет особое, юбилейное звучание — отечественной атомной отрасли исполняется 80 лет. Торжества вышли на международный уровень, поскольку ключевой площадкой празднования стала Мировая атомная неделя, которая проходит эти дни в Москве.
Юбилейный год проходит под вдохновляющим девизом «Гордость. Вдохновение. Мечта», который подчеркивает уважение к подвигу первых атомщиков, вдохновение, которое дают достижения отрасли, и мечту о будущем, наполненном новыми технологиями и открытиями. Праздничная программа объединила на ВДНХ гостей из более чем 100 стран, включая представителей МАГАТЭ и других ведущих международных организаций. Это масштабное событие наглядно демонстрирует лидирующую роль «Росатома» на глобальной арене.
Профессиональный праздник, учрежденный в 2005 году, служит напоминанием о колоссальном вкладе атомщиков в безопасность, развитие науки и технологический суверенитет страны. Отмечая свое 80-летие атомная отрасль с уверенностью смотрит в будуее, продолжая славные традиции своих основателей.
Справка
В 2025 году российская атомная промышленность отмечает 80-летие. 20 августа 1945 года был создан Специальный комитет по использованию атомной энергии — именно эта дата считается днем рождения отрасли.
Мировая атомная неделя (World Atomic Week, WAW) — крупнейший международный форум атомной индустрии и смежных отраслей, приуроченный к 80-летию атомной промышленности России. Проходит в Москве на ВДНХ с 25 по 28 сентября 2025 года и включает более 40 мероприятий. В WAW принимают участие представители свыше 100 стран, ведущие международные организации (МАГАТЭ, WNA, WANO и др.), около 20 тысяч участников — от сотрудников российской атомной отрасли до студентов и школьников. Форум объединяет деловую, молодежную, выставочную и культурную программы, став площадкой для демонстрации достижений и обсуждения будущего атомной энергетики.