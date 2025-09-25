Более 440 тысяч атомщиков отмечают День работника атомной промышленности

Мировая атомная неделя (World Atomic Week, WAW) — крупнейший международный форум атомной индустрии и смежных отраслей, приуроченный к 80-летию атомной промышленности России. Проходит в Москве на ВДНХ с 25 по 28 сентября 2025 года и включает более 40 мероприятий. В WAW принимают участие представители свыше 100 стран, ведущие международные организации (МАГАТЭ, WNA, WANO и др.), около 20 тысяч участников — от сотрудников российской атомной отрасли до студентов и школьников. Форум объединяет деловую, молодежную, выставочную и культурную программы, став площадкой для демонстрации достижений и обсуждения будущего атомной энергетики.