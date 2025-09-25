В Краснодаре юрист предстал перед судом за выполнение трудовых обязанностей

В этом контексте вспоминается заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое проходило еще в 2016 году, в ходе которого Владимир Путин очень удивился и возмутился, когда ему передали выдержку из уголовного дела. Там следователи посчитали мошенничеством обращение в правоохранительные органы. «У меня от таких вещей, когда смотрю, просто волосы оставшиеся на голове дыбом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно. Надо будет попросить и генерального прокурора, и председателя Верховного Суда с этим просто разобраться. Я уже не знаю насчет предвзятости, но насчет квалификации точно вопросы возникают, конечно».