Банковские эксперты рассказали молодежи о первых шагах грамотного управления финансами

— Зачастую, люди в возрасте от 18 до 25 лет только начинают строить карьерный путь, получать стабильный доход и формировать капитал. Наша миссия — поддержать молодежь в этих начинаниях и помочь освоить правильные финансовые привычки. Ежегодно с приближением нового учебного года все больше молодых людей, студентов оформляют кредитки: за 8 месяцев текущего года банк выдал 50 тысяч таких новых карт молодежи до 25 лет на юге России и Северном Кавказе, — рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.