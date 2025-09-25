Банковские эксперты рассказали молодежи о первых шагах грамотного управления финансами

Молодые люди сегодня активно приобщаются к миру финансов, особенно накануне учебного сезона. По данным Сбера, отмечается значительный рост интереса молодежи до 25 лет к кредитам. Так, за лето 2025 года в Южном федеральном округе и Северном Кавказе выдача кредитных карт выросла на 30%, удвоившись по сравнению с прошлым годом. Такое раннее знакомство с финансами формирует основы ответственного обращения с деньгами.
Эксперты банка, также подчеркивают важность осведомленности молодежи о ключевых правилах пользования финансовыми инструментами воизбежания рисков и негативных последствий.
— Зачастую, люди в возрасте от 18 до 25 лет только начинают строить карьерный путь, получать стабильный доход и формировать капитал. Наша миссия — поддержать молодежь в этих начинаниях и помочь освоить правильные финансовые привычки. Ежегодно с приближением нового учебного года все больше молодых людей, студентов оформляют кредитки: за 8 месяцев текущего года банк выдал 50 тысяч таких новых карт молодежи до 25 лет на юге России и Северном Кавказе, — рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.
Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
По его словам, большой популярностью пользуются также кредитные продукты, включая потребительские займы и образовательные кредиты с поддержкой государства. В августе текущего года общий объем кредитования молодежи в южных регионах достиг 1,2 млрд рублей, утроившись по сравнению с июлем. Наибольший всплеск выдачи образовательных кредитов фиксируется в августе, перед началом учебного года: в нынешнем августе таких кредитов выдано на 53% больше, чем в прошлом году.
Эксперты советуют рассматривать кредитную карту больше как финансовую страховку, не превышая скромных лимитов и погашая задолженности до истечения льготного периода. Особенно важно оплачивать задолженность до окончания беспроцентного периода, не снимать наличные, не делать переводы и вести учёт расходов — соблюдая эти базовые правила, кредитная карта станет финансовым помощником.
При этом важно следить за своей кредитной историей, ведь это по сути финансовое резюме. Она начинается с момента первого кредитования или платежа по кредитной карте, либо открытия рассрочки и во многом влияет на кредитное будущее — например, получение ипотеки или автокредита. Даже небольшой лимит на такой карте или оформленный в рассрочку смартфон могут стать первым шагом к формированию положительной кредитной истории.
Также, чтобы избежать ошибок, сотрудники банка советуют не оформлять одновременно несколько кредитных карт, обязательно читать важные документы перед подписанием, при кредитовании учитывать свою платежеспособность и ставить финансовые цели, не доверять свои данные подозрительным сайтам и третьим лицам.
Важно помнить, что финансовая дисциплина закладывается в молодом возрасте, и ошибка, допущенная сейчас, может отразиться в будущем.