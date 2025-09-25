В больницу в татарстанском поселке Высокая Гора поступил новый аппарат

Новый передвижной рентген-аппарат поступил в центральную районную больницу в поселке ж/д станции Высокая Гора в Татарстане. Его приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Это цифровой аппарат. С его помощью можно делать снимки маломобильным пациентам в палатах или во время проведения операции. Он позволяет специалистам быстро увидеть результат исследования на экране.
«Переносной аппарат еще удобен тем, что он компактный, удобный и имеет широкий спектр возможностей применения, что является ключевым для своевременной диагностики заболеваний», — сообщила врач-рентгенолог учреждения Фирюза Нигметзянова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.