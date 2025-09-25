Матвиенко поручит изучить опыт создания школ во взаимодействии с бизнесом

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 сен — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что поручит комитету СФ по науке, образованию и культуре изучить опыт новгородских школ по взаимодействию с бизнесом в обучении детей.
«Я, конечно, дам поручение нашему комитету профильному, чтобы они обязательно поглубже и повнимательнее изучили этот опыт и дали возможность с ним ознакомиться другим субъектам Федерации, другим школам», — сказала председатель СФ в ходе осмотра средней школы № 36 имени Гавриила Державина в Великом Новгороде в рамках X Парламентского форума «Историко-культурное наследие России».
Матвиенко отметила, что она с большим интересом побывала в этой школе. По ее мнению, консолидация усилий школ, градообразующих предприятий и власти позволяет ученикам с первых лет обучения «прикоснуться к науке, к новым технологиям, размышлять».
«Второе — это, конечно, профессиональная ориентация. Это очень важно, когда для них создаются специализированные классы, лаборатории, они сами выбирают. Это и потом, уверена, пройдя эту школу, они обязательно останутся на своей новгородской земле!» — добавила она.