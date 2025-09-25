В Самарской области высадят более 20 тысяч деревьев

В Самарской области акция стартует в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и на городских локациях. Предусмотрены посадки в местах расчищенных горельников (на лесных территориях с древостоем, погибшим от пожара) в Ставропольском и Нефтегорском лесничествах. Там планируют высадить 14,5 тыс. саженцев сосны и березы.