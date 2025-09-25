В Самарской области высадят более 20 тысяч деревьев

Более 20 тыс. саженцев деревьев и кустарников высадят в Самарской области на общей площади 15 га в ходе акции «Сохраним лес». Она проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
В Самарской области акция стартует в начале октября. Она будет проходить как на территории лесного фонда региона, так и на городских локациях. Предусмотрены посадки в местах расчищенных горельников (на лесных территориях с древостоем, погибшим от пожара) в Ставропольском и Нефтегорском лесничествах. Там планируют высадить 14,5 тыс. саженцев сосны и березы.
В этом году запланировано 24 мероприятия. Принять участие в них может каждый житель региона — уточнить дату и адрес ближайших посадок можно на карте сохранимлесрф.рф.
Отметим, что в этом году в лесничествах уже высадили растения на 650 га, в сентябре ведется инвентаризация весенних посадок. Всего в этом году лесники региона посадят деревья на 850 га.
Также в этом году региональное минприроды решило расширить концепцию акции на территории Самарской области. Кроме высадки зеленых насаждений, ведется масштабная уборка в Волжском лесничестве. Всего запланировано к расчистке почти 50 км на общей площади более 200 га. Лесники уже провели рубку сухостойных деревьев на 137 га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.