В Татарстане утвердили размеры стипендий для студентов до 2028 года

Стоимость дневного питания студентов установлена на уровне 87,94 ₽ в 2026 году, 91,46 ₽ в 2027 году и 95,12 ₽ в 2028 году. Для учащихся училища олимпийского резерва нормативы питания составят от 562 до 1056 ₽ в день в зависимости от вида спорта.