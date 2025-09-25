В Татарстане утвердили размеры стипендий для студентов до 2028 года

С января 2026 года государственная стипендия для аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров вузов составит 3093 ₽ в месяц, к 2028 году — 3493 ₽ Студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры будут получать 2263 ₽ в 2026 году и 2546 ₽ в 2028 году.
Для учащихся программ среднего профессионального образования стипендии составят от 824 до 927 ₽, программ подготовки рабочих и служащих — от 590 до 665 ₽ Наиболее высокие выплаты предусмотрены для аспирантов научных учреждений — от 8384 до 9431 ₽
Стоимость дневного питания студентов установлена на уровне 87,94 ₽ в 2026 году, 91,46 ₽ в 2027 году и 95,12 ₽ в 2028 году. Для учащихся училища олимпийского резерва нормативы питания составят от 562 до 1056 ₽ в день в зависимости от вида спорта.
Кроме того, ранее в Татарстане утвердили нормативы стоимости школьного питания до 2028 года.