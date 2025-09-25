В Элисте начался III Международный буддийский форум

«Важная особенность форума заключается в том, что это не просто условное собрание монахов, а комплексное, большое мероприятие, участие в котором примут несколько десятков крупных исследователей со всей России и из-за рубежа. Мы ожидаем плодотворной профессиональной и научной дискуссии. Нам важно показать, что буддизм — интегральная часть российской культуры», — подчеркнул президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов.