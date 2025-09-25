В Элисте начался III Международный буддийский форум

Третий Международный буддийский форум проходит 25−28 сентября в городе Элисте Республики Калмыкии в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе форума.
На мероприятии собрались гости из примерно 35 стран. Форум открылся авторским мультимедийным шоу «Ставка кочевника». Насыщенная культурная программа познакомит гостей калмыцкой столицы с историей и традициями буддийских народов. Там работают выставка священных буддийских реликвий из Национального музея Республики Индия и экспозиция «Калмыцкие буддийские шедевры из музеев Санкт-Петербурга». Тысяча музыкантов выступят на подношении Трем драгоценностям. Завершат форум международный фестиваль боевых искусств и республиканский национальный культурно-спортивный праздник «Джангариада».
Кроме того, 26−27 сентября запланировано проведение панельных дискуссий и круглых столов. Гости деловой программы выступят в рамках сессий «Сохранение института монашества», «Перспектива и практика традиционной медицины буддийских стран», «Философские аспекты буддизма», «Развитие буддизма в России» и «История буддизма в странах Азии». Отдельная дискуссия будет посвящена влиянию буддийских ценностей на выбор экономических приоритетов. Темой пленарного заседания станет «Буддийский мир в новом тысячелетии».
«Важная особенность форума заключается в том, что это не просто условное собрание монахов, а комплексное, большое мероприятие, участие в котором примут несколько десятков крупных исследователей со всей России и из-за рубежа. Мы ожидаем плодотворной профессиональной и научной дискуссии. Нам важно показать, что буддизм — интегральная часть российской культуры», — подчеркнул президент Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям Алексей Маслов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.