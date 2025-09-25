Назаров: планируется запуск прямых рейсов из Уфы в города Китая

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поделился деталями рабочей встречи с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Темами обсуждения стали текущее состояние и перспективы развития авиасообщения в республике.
Как рассказал глава кабмина, в ходе визита гостям продемонстрировали возможности международного аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима, включая систему защиты. Были представлены планы по строительству дополнительных стоянок, в том числе для широкофюзеляжных самолетов.
Премьер-министр отметил, что возможности воздушной гавани позволяют принимать большие воздушные суда без ограничений по количеству взлетов и посадок. Ежегодно аэропорт обслуживает около пяти миллионов пассажиров по 43 регулярным направлениям на внутренних авиалиниях и 22 — на международных.
Ключевой задачей Андрей Назаров назвал организацию прямых рейсов из Уфы во все города-миллионники России, увеличение частот по региональным направлениям, восстановление популярных направлений на юг России, в Казахстан и Узбекистан, а также открытие новых рейсов в города Китая.
В связи с растущим пассажиропотоком обсуждалась предстоящая реконструкция аэродрома Уфы, в которую планируется вложить более пяти миллиардов рублей. Аэродром включен в федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов», начало работ запланировано на 2027 год.