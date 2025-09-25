Участок улицы Миславского в Казани переименовали в переулок Зилант

В Казани часть улицы Миславского официально стала переулком Зилант. Переименованный участок находится между улицами Кремлевской и Дзержинского в Вахитовском районе города. Решение принято после открытия благоустроенного сквера «Зилант», где установили бронзовую скульптуру мифического существа.