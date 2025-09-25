Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участок улицы Миславского в Казани переименовали в переулок Зилант

Решение связано с благоустройством сквера, где установили скульптуру мифического существа.

Источник: мэрия Казани

В Казани часть улицы Миславского официально стала переулком Зилант. Переименованный участок находится между улицами Кремлевской и Дзержинского в Вахитовском районе города. Решение принято после открытия благоустроенного сквера «Зилант», где установили бронзовую скульптуру мифического существа.

Трехметровая фигура Зиланта весом 800 килограммов была создана по эскизу татарского скульптора Альфиза Сабирова. Обновленное пространство с подсветкой фонтана и скульптуры представили 15 сентября. Новое название закреплено постановлением исполкома города.