Участок улицы Миславского в Казани переименовали в переулок Зилант

В Казани часть улицы Миславского официально стала переулком Зилант. Переименованный участок находится между улицами Кремлевской и Дзержинского в Вахитовском районе города. Решение принято после открытия благоустроенного сквера «Зилант», где установили бронзовую скульптуру мифического существа.
Трехметровая фигура Зиланта весом 800 килограммов была создана по эскизу татарского скульптора Альфиза Сабирова. Обновленное пространство с подсветкой фонтана и скульптуры представили 15 сентября. Новое название закреплено постановлением исполкома города.