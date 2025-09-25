В Брянске капитально отремонтировали участок улицы 22-го Съезда КПСС

Специалисты обновили отрезок дороги протяженностью около 800 м — от улицы 3-го Интернационала до Ульянова. Они улучшили полотно, уложили новый асфальт, а также привели в порядок колодцы инженерных коммуникаций, отремонтировали существующие и сделали новые тротуары, часть из которых выполнена из плитки. Для безопасности пешеходов на переходах установили тактильную плитку, а для удобства автомобилистов обустроили съезды с проезжей части.