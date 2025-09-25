В Брянске капитально отремонтировали участок улицы 22-го Съезда КПСС

Капитальный ремонт участка автодороги на улице 22-го Съезда КПСС завершили в Бежицком районе Брянска в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении автомобильных дорог региона.
Специалисты обновили отрезок дороги протяженностью около 800 м — от улицы 3-го Интернационала до Ульянова. Они улучшили полотно, уложили новый асфальт, а также привели в порядок колодцы инженерных коммуникаций, отремонтировали существующие и сделали новые тротуары, часть из которых выполнена из плитки. Для безопасности пешеходов на переходах установили тактильную плитку, а для удобства автомобилистов обустроили съезды с проезжей части.
Рядом с лицеем № 2 появилась новая комфортная парковка. Также на улице 22-го Съезда КПСС модернизировали троллейбусную линию. Для удобства пассажиров там установили два современных остановочных павильона. Помимо этого, рабочие заменили систему уличного освещения, установили новые светофоры и дорожные знаки, а для повышения безопасности движения нанесли разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.