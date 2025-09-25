Госслужащие Вологодской области сдали нормативы ГТО

Событие организовали на стадионе школы олимпийского резерва «Витязь». Мероприятие проходило среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных учреждений и предприятий области. Всего в фестивале участвовали 125 человек из 27 команд. Они выполняли нормативы ГТО различных ступеней, среди которых бег на 60 м, 1 км и 3 км, поднимание туловища, подтягивание, отжимание и плавание.