Госслужащие Вологодской области сдали нормативы ГТО

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) под девизом «Одна страна — одна команда» прошел 21 сентября в Вологде. Мероприятие соответствует целям и задачам государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном министерстве спорта.
Событие организовали на стадионе школы олимпийского резерва «Витязь». Мероприятие проходило среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных учреждений и предприятий области. Всего в фестивале участвовали 125 человек из 27 команд. Они выполняли нормативы ГТО различных ступеней, среди которых бег на 60 м, 1 км и 3 км, поднимание туловища, подтягивание, отжимание и плавание.
«Фестиваль прошел на высоком уровне, участники продемонстрировали отличную физическую подготовку, командный дух и стремление к здоровому образу жизни», — отметили организаторы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.