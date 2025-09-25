В поселке Клетня в Брянской области улучшили шесть дворовых территорий

Шесть дворовых территорий многоквартирных домов благоустроили в этом году в поселке городского типа Клетня Брянской области. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном департаменте топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Специалисты улучшили пространства, расположенные по адресам: микрорайон № 1, дома 7, 22 и 24; улица Красных Партизан, дом 7а; улица Вокзальная, дом 22 и улица Орджоникидзе, дом 52. На территориях уложили новый асфальт, установили скамейки и урны. Еще строители сделали уличное освещение. Теперь у жителей появились комфортные и безопасные пространства, где можно проводить время.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.