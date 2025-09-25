В поселке Клетня в Брянской области улучшили шесть дворовых территорий

Специалисты улучшили пространства, расположенные по адресам: микрорайон № 1, дома 7, 22 и 24; улица Красных Партизан, дом 7а; улица Вокзальная, дом 22 и улица Орджоникидзе, дом 52. На территориях уложили новый асфальт, установили скамейки и урны. Еще строители сделали уличное освещение. Теперь у жителей появились комфортные и безопасные пространства, где можно проводить время.