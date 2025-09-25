Ричмонд
85 процентов парковочных мест подорожают в Петербурге

Самая дорогостоящая стоянка будет в местах ее повышенного спроса.

Источник: Комсомольская правда

В Петербурге подорожают до 85 процентов парковочных мест. Об этом 78.ru сообщил в эфире программы «Большое интервью» Михаил Курдяев, директор Городского центра управления парковками. При этом повышенные тарифы ожидаются там, где автостоянка наиболее востребована, то есть у деловых центров, больших торговых комплексов, транспортным объектах, где найти ее довольно сложно, если невозможно.

— Где загрузка составляет 90 и более процентов, там дифференцированные тарифы призваны урегулировать ситуацию и позволить водителям отыскать свободные парковочные места тогда, когда они этого захотят, — привел телеканал слова Курдяева.

Платная автостоянка по привычным ценам останется в районах, где сосредоточено большое количество жилых домов и немного деловых центров. Доля таких локаций составила примерно 15 процентов от всех платных парковок. Среди них, например, участки в Коломне, на Васильевском острове у Наличной улицы, а также на Петроградской стороне и в Центральном районе, отметил Курдяев. Однако если популярность автостоянок изменится, то это станет поводом для пересмотра тарифов.