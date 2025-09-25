85 процентов парковочных мест подорожают в Петербурге

Платная автостоянка по привычным ценам останется в районах, где сосредоточено большое количество жилых домов и немного деловых центров. Доля таких локаций составила примерно 15 процентов от всех платных парковок. Среди них, например, участки в Коломне, на Васильевском острове у Наличной улицы, а также на Петроградской стороне и в Центральном районе, отметил Курдяев. Однако если популярность автостоянок изменится, то это станет поводом для пересмотра тарифов.