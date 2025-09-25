Власти назвали население Минска в скором будущем — больше двух миллионов

Как ожидается, в будущем население Минска увеличится примерно на 25 — 30 тысяч человек. Это значит, что население Минска может перешагнуть двухмиллионный рубеж (подробнее мы писали здесь). Вместе с тем вырастет и территория столицы. Речь идет примерно про 3,3 тысячи гектаров. Она составит 38,1 тысячи гектаров.