Власти назвали население Минска в скором будущем — больше двух миллионов. Градостроительные перспективы развития столицы были основной темой, которая рассматривалась на заседании Минского городского исполнительного комитета 25 сентября, сообщает агентство «Минск-Новости».
Как ожидается, в будущем население Минска увеличится примерно на 25 — 30 тысяч человек. Это значит, что население Минска может перешагнуть двухмиллионный рубеж (подробнее мы писали здесь). Вместе с тем вырастет и территория столицы. Речь идет примерно про 3,3 тысячи гектаров. Она составит 38,1 тысячи гектаров.
Ранее мы узнали перспективы Минска по генеральному плану до 2030 года: что будет с хрущевками, жилье на месте бывших промзон, новые парки, какой частный сектор пойдет под снос.
Тем временем власти сказали, что Копище, Боровляны и Сеница не войдут в состав Минска.
Кстати, власти решили, как убрать пробки на выезд из Минска по Партизанскому проспекту.