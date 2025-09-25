В Казани стартует отопительный период 2025—2026

По прогнозам синоптиков среднесуточная температура воздуха на протяжении 5 дней с 24 по 29 сентября 2025 года составит в Казани +8,5°С. Это выше, чем нормативные +8 °С. Однако, в связи с тем, что ночи уже достаточно холодные, а от руководителей соцучреждений начали поступать заявки о досрочном пуске тепла, мэр Казани Ильсур Метшин распорядился начать отопительный сезон в городе с 29 сентября.