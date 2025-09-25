В Казани стартует отопительный период 2025—2026

По прогнозам синоптиков среднесуточная температура воздуха на протяжении 5 дней с 24 по 29 сентября 2025 года составит в Казани +8,5°С. Это выше, чем нормативные +8 °С. Однако, в связи с тем, что ночи уже достаточно холодные, а от руководителей соцучреждений начали поступать заявки о досрочном пуске тепла, мэр Казани Ильсур Метшин распорядился начать отопительный сезон в городе с 29 сентября.
Всего в столице РТ централизованно будут обеспечены теплом 5562 многоквартирных дома и 876 соцобъектов (из них 656 объектов образования и 110 объектов здравоохранения). Две — три недели потребуется на отладку тепловых режимов у потребителей и теплоснабжающих организаций.
С 22 сентября по заявкам руководителей учреждений отопление включили в 17 объектах образования и 8 объектах здравоохранения.
Обеспечивать потребителей теплом в новом сезоне будут 25 теплоснабжающих организаций, 16 теплосетевых организаций, 126 котельных Казэнерго, 59 ведомственных котельных (из них отдельностоящих — 39, крышных — 20), 3 ТЭЦ и 3 районные котельные («Азино», «Горки», «Савиново»).
Теплоснабжающие и теплосетевые организации должны получить паспорта готовности к зиме 2025−2026 гг. не позднее 1 ноября, муниципальное образование г. Казань — не позднее 15 ноября. Запуск тепла во все дома займет около двух недель.