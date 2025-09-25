В Тверской области репродуктивное здоровье проверили более 64 тыс. жителей

Записаться на диспансеризацию и профосмотры можно через кабинет «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, через номер 122, call-центр и регистратуру поликлиники, а также регистратуру женской консультации и на приеме у врача. Исследования проводятся бесплатно за счет средств ОМС, с собой необходимо иметь паспорт и полис.