В Тверской области репродуктивное здоровье проверили более 64 тыс. жителей

Более 64 тыс. жителей Тверской области — свыше 37 тыс. женщин и около 27 тыс. мужчин — с января по август этого года проверили свое репродуктивное здоровье. Диспансеризация и профосмотры проводятся по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате правительства региона.
С 2024 года в области проводят диспансеризацию жителей репродуктивного возраста от 18 до 49 лет. В проведении осмотров участвуют 52 медицинские организации, в числе которых все центральные районные больницы, городские больницы № 1, 6, 7 и больница скорой медицинской помощи города Твери, областная клиническая больница, поликлиника № 8.
«Главная цель данной диспансеризации — выявление признаков и факторов риска заболеваний или состояний, способных негативно повлиять на зачатие, беременность, а также на течение беременности, родов и послеродового периода. Диспансеризация проводится в два этапа. При необходимости жителей направляют на дополнительное обследование и лечение», — рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения области Юлия Вольф.
Записаться на диспансеризацию и профосмотры можно через кабинет «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, через номер 122, call-центр и регистратуру поликлиники, а также регистратуру женской консультации и на приеме у врача. Исследования проводятся бесплатно за счет средств ОМС, с собой необходимо иметь паспорт и полис.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.