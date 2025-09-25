Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 26 сентября 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— п. Колхозный, ч/с: Серафимовича, 28, 25−37 (нечет.); Павлова, 36−52, 33−51; Тепличная, 22−30, 27−31; Бехтерева, 48−70, 45−63; Пр. Победы, 237−271 (нечет.); Северо-Крымская, 83−127 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Куйбышева, 30, 64, 80-А; 1-я Порядковая, 10; Яхтинская, 7 — с 09:30 до 20.00;
— п. Аэродромный, ч/с: Чайковского; Куйбышева; Молодогвардейцев — с 09:30 до 18.00.
Отключение газоснабжения:
— Героя России Молодова, 3, 36; Молдавская, 27 (подъезды 2−6) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Рабоче-Крестьянская, 18-А — с 08:30 до 18.00;
— п. Колхозный, ч/с: Неглинная, 53−75; Комсомольский пр., 27-Д; Вострецова, 66; Островского, 71−97; Чайковского, 59−83; Жуковского, 5−67; Маяковского, 31−41; Полярная, 40−68, 51−77 — с 08.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Ереванская, 12, 12-А, 14; Гранитная, 23, 25 — с 08.00 до 18.00;
— п. Серго Орджоникидзе, ч/с: Барановичская, 1−8; Толстого, 17−60 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Румянцева, 21-А — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— п. Новосинеглазово, ч/с: Челябинская, 4−14, 5−17; Геологов, 24−32, 3−19; Заводская; Плановая; Ключевая, 7, 8−14 (чет.); Односторонняя, 2; Пугачева; Громова, 3−15 (нечет.); Горная; Кирова, 1−17; Октябрьская, 2−26, 15−27; Советская; Клубная, 1−6; Лермонтова, 4−28, 3−23; Новая, 3, 7; 8 Марта, 2−16; Чехова, 2−9; Суворова, 2−8; Станционная, 1−22; Морозова, 4, 14; Комсомольская, 2, 4; Пушкина; Энергетиков; Широкая; Толстого; Полевая; Дубинина; Малая; Рабочая — с 10.00 до 20.00.
Отключение электроэнергии:
— Воровского, 64; пер. Яблочкина, 2, 4, 29, 31 — с 08.00 до 16.00;
— п. Урицкого, ч/с: Яблочкина, 29, 31; Дежнева, 1−18; Блюхера, 24−40; Архангельская, 3−52 — с 08.00 до 16.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Хохрякова, 22, 22-А; Чоппа, 1, 3; Потемкина, 37, 39; Горького, 67-Б, 67-В; Либединского, 47, 47-А — с 08.00 до 18.00;
— п. Плановый ЧТЗ, ч/с: Танкистов, 131−139 (нечет.); Краснофлотская, 7−31 (нечет.); Шишкина, 148−176, 167−193; Внутриквартальная, 4−62 (чет.); пер-ки 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Фабрично-Заводской, 1−10; пер. 6-й Фабрично-Заводской, 63−73; пер. 1-й Газонный, 2−6; пер. 2-й Газонный, 1 — с 08:30 до 18.00;
— п. Первоозерный, ч/с: Томская, 24, 26, 28, 30 — с 08:30 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Академика Королева, 26 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В пятницу, 26 сентября, с 9:30 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении Копейского шоссе и улицы Гагарина.
Будьте внимательны и осторожны!