Процедуры получения разрешений на строительство упростили в Ростовской области

В Ростовской области упростили процедуры получения разрешений на строительство. Об этом сообщает пресс-служба донского минстроя.
По инициативе министерства власти региона утвердили два новых постановления. Изменения направлены на создание благоприятных условий для строительного бизнеса и снижение бюрократической нагрузки.
Согласно первому документу, с 25 августа расширен перечень объектов, для которых теперь не требуется разрешение на строительство. Например, в список внесли частные бассейны, водонапорные башни, произведения монументального искусства, пандусы, подъездные дороги к земельным участкам и модульные боксы.
Второе постановление, принятое 8 сентября, вводит новые правила подачи документов. Если объект строительства находится в Ростове-на-Дону, Батайске, Мясниковском или Аксайском районах, а также в городских или сельских поселениях в их составе, заявления на разрешение нужно подавать только в электронном виде.
Минстрой Ростовской области просит застройщиков внимательно изучать административные регламенты. Все необходимые документы размещены на официальном сайте министерства.
