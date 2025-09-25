Процедуры получения разрешений на строительство упростили в Ростовской области

Второе постановление, принятое 8 сентября, вводит новые правила подачи документов. Если объект строительства находится в Ростове-на-Дону, Батайске, Мясниковском или Аксайском районах, а также в городских или сельских поселениях в их составе, заявления на разрешение нужно подавать только в электронном виде.