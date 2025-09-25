Ричмонд
Регистрация на форум «Сделано в России» продлится до 13 октября

На нем обсудят новые меры поддержки и решения, которые помогут российским компаниям быть конкурентоспособными на мировом рынке.

Международный экспортный форум «Сделано в России» состоится 21 октября в Национальном центре «Россия» в Москве при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Регистрация на мероприятие продлится до 13 октября, сообщили в Российском экспортном центре.

На форуме пройдут бизнес-диалоги. На них эксперты и представители бизнеса обсудят перспективы торговли, инвестиционного партнерства и кооперации в ключевых отраслях на перспективных для российских компаний внешних рынках.

Отдельные сессии будут посвящены вопросам трансграничных платежей и цифровых финансов. Также состоится пленарная дискуссия «Россия — миру: укрепляя доверие, развивая глобальные связи». Помимо этого, там наградят лучших экспортеров — лауреатов Всероссийской премии «Экспортер года». Зарегистрироваться на форум можно по ссылке.

«Форум “Сделано в России” вновь станет местом, где мы вместе с бизнесом и властями обсудим новые инструменты поддержки, обменяемся опытом и выработаем решения, которые помогут нашим компаниям быть конкурентоспособными на мировом рынке», — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.