Москалькова сообщила о срыве возвращения жителей Курской области с Украины

Москалькова: возвращение удерживаемых Украиной жителей Курской области сорвалось.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. В пятницу должно было состояться возвращение жителей Курской области, удерживаемых на Украине, но оно сорвалось, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Я должна была завтра поехать на границу, в Беларусь, принимать курских жителей, к сожалению, сорвалось», — сказала она на вручении памятных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

В начале сентября Москалькова заявила, что на территории, подконтрольной киевскому режиму, остаются еще 23 человека.

В августе 2024 года подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. В марте ВС России начали масштабную операцию по освобождению. Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту Владимиру Путину о ее завершении.

Как сообщал посол МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, минимум 350 жителей погибли, свыше тысячи получили ранения и увечья из-за действий украинских боевиков в регионе.

Глава СК Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости рассказывал, что в России расследуются более 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области. Среди фигурантов в том числе есть иностранные наемники.

