В Югорске отремонтировали почти 6 км дорог

На Железнодорожной длина обновленного участка составила 1,31 км. Дорогу обновили от улицы Торговой до Бажова. На Арантурской полотно улучшили на участке протяженностью 1,08 км — от улицы Южной до остановки «Зеленая зона 1 км». Там специалисты расширили проезжую часть и укрепили обочины, а также заменили остановочный комплекс. Полностью завершены работы и на транспортной развязке — в порядок привели 1,3 км автодороги.