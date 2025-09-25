В Югорске отремонтировали почти 6 км дорог

Шесть участков автодорог общей протяженностью 5,7 км отремонтировали в этом году в Югорске при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
На улице Попова дорожное полотно обновили на двух участках — от улицы Мира до Гастелло и от Гастелло до АЗС. На улице Калинина ремонтные работы провели на участке от Механизаторов до Агиришской.
На Железнодорожной длина обновленного участка составила 1,31 км. Дорогу обновили от улицы Торговой до Бажова. На Арантурской полотно улучшили на участке протяженностью 1,08 км — от улицы Южной до остановки «Зеленая зона 1 км». Там специалисты расширили проезжую часть и укрепили обочины, а также заменили остановочный комплекс. Полностью завершены работы и на транспортной развязке — в порядок привели 1,3 км автодороги.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.