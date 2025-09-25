Ричмонд
Ущерб на полмиллиона: башкирское предприятие получило штраф за массовую гибель рыбы в реке

В Башкирии ООО «Раевсахар» оштрафовали за гибель рыбы в реке Тюлянь.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии прокуроры добились взыскания с ООО «Раевсахар» более 500 тысяч рублей за гибель рыбы в реке Тюлянь в Альшеевском районе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие допустило нарушения при содержании и эксплуатации прудов-накопителей, что привело к загрязнению реки и массовой гибели рыбы. Прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении причиненного ущерба, который был полностью удовлетворен.

В настоящее время решение инстанции исполнено, и компания выплатила всю указанную сумму. Кроме того, по постановлениям природоохранного прокурора юридическое лицо оштрафовали на 160 тысяч рублей по административным статьям за нарушение правил охраны водных объектов и среды обитания водных биологических ресурсов.

— По итогам рассмотрения представления проведен ремонт магистральных трубопроводов, виновное должностное лицо наказано в дисциплинарном порядке, — сообщает прокуратура.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.