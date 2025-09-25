Ущерб на полмиллиона: башкирское предприятие получило штраф за массовую гибель рыбы в реке

В ходе проверки выяснилось, что предприятие допустило нарушения при содержании и эксплуатации прудов-накопителей, что привело к загрязнению реки и массовой гибели рыбы. Прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении причиненного ущерба, который был полностью удовлетворен.