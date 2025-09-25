В Мордовии стартовал региональный этап программы «Мама-предприниматель»

В течение пяти дней 38 участниц проекта проходят интенсивное обучение. Для них предусмотрены работа с экспертами, практические задания и разбор бизнес-кейсов. В завершение программы состоится конкурс бизнес-идей, победительница которого получит грант в размере 150 тыс. рублей, право представить регион на федеральном этапе конкурса и побороться за главный приз — 1 млн рублей.