В Мордовии стартовал региональный этап программы «Мама-предприниматель»

Региональный этап федеральной программы «Мама-предприниматель» стартовал в Саранске 22 сентября. Его организовали при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии.
В течение пяти дней 38 участниц проекта проходят интенсивное обучение. Для них предусмотрены работа с экспертами, практические задания и разбор бизнес-кейсов. В завершение программы состоится конкурс бизнес-идей, победительница которого получит грант в размере 150 тыс. рублей, право представить регион на федеральном этапе конкурса и побороться за главный приз — 1 млн рублей.
О всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24−77−77.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.