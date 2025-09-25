Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном поселке Часцы начали капремонт школы

Открыть обновленное учреждение планируют 1 сентября 2026 года.

Капитальный ремонт школы стартовал в поселке Часцы в Одинцовском округе Московской области. Работы выполняют в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.

Сейчас специалисты занимаются демонтажом. На объекте трудятся свыше 20 человек. В здании площадью 2 302,3 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в учреждение закупят новую мебель и оборудование. Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.

В Подмосковье в следующем году предусмотрен капитальный ремонт 85 объектов образования, в том числе 49 школ и 36 детских садов.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.