На Ставрополье до конца года завершат ремонт дороги Курская — Каясула

Ремонт участка региональной трассы Курская — Каясула в Ставропольском крае протяженностью около 5 км завершат до конца года. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
«Этот ремонт дороги позволит обеспечить качественным транспортным сообщением жителей Курского и Нефтекумского округов, а также обеспечит комфорт транзитному транспорту соседних республик Северо-Кавказского федерального округа: Дагестана, Чеченской Республики и Северной Осетии», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта края Евгений Штепа.
Работы выполняют в соответствии с планом-графиком. Сейчас участок готов на 45%. Специалисты обновляют дорожное покрытие и укрепляют обочины. В дальнейшем они установят элементы безопасности движения.
Отметим, что всего на дорогах регионального значения по нацпроекту в этом году будет отремонтировано 95 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.