Около 45 тысяч гостей собрал фестиваль туризма в Хабаровске

Фестиваль туризма, который прошел с 19 по 21 сентября под лозунгом «Дальний Восток — Дикий Восторг!» в Хабаровске, посетили 45 тыс. человек. Мероприятие организовали по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в региональном министерстве туризма.
Фестиваль стартовал с запуска ретроэлектропоезда по историческому маршруту Хабаровск — Волочаевка 1 — Хабаровск. Центральным гастрономическим событием стала площадка «ГастроХаб-2025». За три дня шеф-повара из разных уголков страны провели 11 мастер-классов. Также в гастрономической программе приняли участие учащиеся и преподаватели Хабаровского торгово-экономического техникума. Во время кулинарных поединков были приготовлены 15,5 тыс. порций разнообразных блюд. Были израсходованы 6 тонн продуктов.
Изюминкой фестиваля стала «Улица районов». Свои туристические возможности, уникальные продукты и культурные традиции презентовали 11 муниципальных образований края: Бикинский округ, Амурский, Ванинский, Комсомольский, им. Лазо, Нанайский, Николаевский, Советско-Гаванский, Солнечный, Ульчский и Хабаровский районы. В рамках культурной программы на главной сцене выступили 14 творческих коллективов и 25 солистов, а также хедлайнер фестиваля — певец SEVAK. Трансляции концертов в сообществе минтуризма в социальной сети «ВКонтакте» посмотрели 136,4 тыс. пользователей.
Финальным мероприятием стало шоу воздушных шаров. В небо над Комсомольской площадью поднялись разноцветные аэростаты. Шоу дополнил запуск фейерверков.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.