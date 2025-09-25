В городе Кяхте в Бурятии отремонтировали 3 улицы

Специалисты улучшили улицы общей протяженностью более 1,7 км. На них заменили дорожную одежду с учетом примыканий и съездов во дворы. Также восстановили тротуары, обновили уличные светильники и установили новые дорожные знаки. Теперь жители и гости города могут комфортно передвигаться и добираться до различных социально значимых учреждений.