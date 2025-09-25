Ричмонд
В городе Кяхте в Бурятии отремонтировали 3 улицы

На дорогах восстановили тротуары и покрытие.

Три улицы — Батурина, Маскова и Советскую — отремонтировали в городе Кяхте Республики Бурятии. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

Специалисты улучшили улицы общей протяженностью более 1,7 км. На них заменили дорожную одежду с учетом примыканий и съездов во дворы. Также восстановили тротуары, обновили уличные светильники и установили новые дорожные знаки. Теперь жители и гости города могут комфортно передвигаться и добираться до различных социально значимых учреждений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.