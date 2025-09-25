Власти назвали новые места строительства жилья в Минске. Подробности озвучил глава комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, сообщает агентство «Минск-Новости».
По его словам, главные планировочные изменения планируются в восточном и северном секторах Минска по причине крупного строительства. Гутько отметил, что на свободных территориях северного сектора столицы сейчас реализуется инвестиционный проект «Северный Берег».
Представитель Мингорисполкома добавил, что в восточном секторе города появятся новые жилые районы неподалеку от агрогородка Колодищи Миннского района, а также на территории массива Зеленый Бор.
— Продолжится также строительство в Сухарево, Лошице. В новых районах появится необходимая социальная инфраструктура. В свою очередь, развитие промышленных зон запланировано в прогрессивных формах, — заявил Виктор Гутько.
Глава комитета архитектуры и градостроительства уточнил, что речь идет про технологические парки с развитой обслуживающей инфраструктурой, научно-производственные объединения.
