Власти назвали новые места строительства жилья в Минске

Мингорисполком сказал, в каких районах будут строить жилье в столице.

Источник: Комсомольская правда

Власти назвали новые места строительства жилья в Минске. Подробности озвучил глава комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, сообщает агентство «Минск-Новости».

По его словам, главные планировочные изменения планируются в восточном и северном секторах Минска по причине крупного строительства. Гутько отметил, что на свободных территориях северного сектора столицы сейчас реализуется инвестиционный проект «Северный Берег».

Представитель Мингорисполкома добавил, что в восточном секторе города появятся новые жилые районы неподалеку от агрогородка Колодищи Миннского района, а также на территории массива Зеленый Бор.

— Продолжится также строительство в Сухарево, Лошице. В новых районах появится необходимая социальная инфраструктура. В свою очередь, развитие промышленных зон запланировано в прогрессивных формах, — заявил Виктор Гутько.

Глава комитета архитектуры и градостроительства уточнил, что речь идет про технологические парки с развитой обслуживающей инфраструктурой, научно-производственные объединения.

Кстати, власти Минска сказали, построят ли метро в Шабаны, Степянку и «Северный Берег».

Тем временем Мингорисполком сообщил, что отопление включается в Минске с 25 сентября.

Ранее глава Совета Республики Наталья Кочанова сказала, что влияет на мнение белорусов о власти.