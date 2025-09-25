В Адыгее определили победительницу программы «Мама-предприниматель»

В конкурсе победила жительница Адыгеи Бэла Схаляхо с проектом фуршетного дела «Философия гостеприимства — искусство создавать атмосферу». Она выиграла грант в размере 150 тыс. рублей на развитие своего бизнеса. Полученные средства она направит на подготовку к масштабному фуршету для общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». В планах Бэлы — приобретение столов, скатертей, специализированной посуды и прочих необходимых элементов для расширения своего кейтерингового бизнеса. Также Бэла сможет представить регион на федеральном этапе проекта и побороться за главный приз 1 млн рублей.