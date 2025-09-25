В Адыгее определили победительницу программы «Мама-предприниматель»

Победительницу пятого сезона программы «Мама-предприниматель» определили в Адыгее. Проект реализуется по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе регионального центра «Мой бизнес».
Всего в пятом сезоне приняли участие десять женщин. Обучение проходило на базе центра «Мой бизнес» Адыгеи с 15 по 19 сентября. Программа включала лекции и мастер-классы, а также бизнес-визиты в пекарню и салон красоты. В завершающий пятый день мамы-предпринимательницы презентовали экспертной комиссии свои проекты.
В конкурсе победила жительница Адыгеи Бэла Схаляхо с проектом фуршетного дела «Философия гостеприимства — искусство создавать атмосферу». Она выиграла грант в размере 150 тыс. рублей на развитие своего бизнеса. Полученные средства она направит на подготовку к масштабному фуршету для общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». В планах Бэлы — приобретение столов, скатертей, специализированной посуды и прочих необходимых элементов для расширения своего кейтерингового бизнеса. Также Бэла сможет представить регион на федеральном этапе проекта и побороться за главный приз 1 млн рублей.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.