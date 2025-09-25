На Ставрополье реконструировали мост через реку Калиновку

Мост через реку Калиновку привели в нормативное состояние в селе Падинском Новоселицкого округа Ставропольского края. Его улучшили в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.
Специалисты полностью разобрали старые конструкции и установили новые сваи. Они заасфальтировали дорожное полотно, на него нанесли разметку, а также смонтировали новое ограждение.
«Благодаря участию региона в национальном проекте решен актуальный вопрос для Новоселицкого округа. Теперь дорога через мост стала безопасной и удобной для жителей села», — отметил глава Новоселицкого округа Николай Брихачев.
Отметим, что по нацпроекту на Ставрополье до конца года отремонтируют и реконструируют 12 мостовых сооружений. Работы охватывают семь муниципальных округов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.