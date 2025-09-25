В Благовещенске стартовал ремонт еще одного участка улицы Амурской

Ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» охватил несколько улиц города: Горького от Калинина до Больничной, Октябрьскую от 50 лет Октября до Театральной, Краснофлотскую от Островского до Театральной, Мухина от железнодорожного переезда до Пролетарской. Работы на Ленина от Пушкина до Первомайской, на Амурской между Политехнической и Чайковского и на 50 лет Октября от Амурской до Ленина уже завершили.