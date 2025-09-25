В Благовещенске стартовал ремонт еще одного участка улицы Амурской

Капитальный ремонт участка одной из самых оживленных артерий города — улицы Амурской — стартовал в Благовещенске. Ее улучшают по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.
Специалисты уже обновили отрезок улицы от Политехнической и до Чайковского, а годом ранее от Политехнической до Театральной. Теперь работы начали между Кузнечной и Театральной на год раньше запланированных сроков. Общая протяженность двух участков ремонта улицы Амурской в 2025 году составляет 460 м.
На объекте уже заменили инженерные сети. Сейчас строители убирают старый асфальт. После подготовки основания там уложат новое покрытие, нанесут разметку и установят соответствующие знаки. Завершить работы планируют к 30 октября.
Ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» охватил несколько улиц города: Горького от Калинина до Больничной, Октябрьскую от 50 лет Октября до Театральной, Краснофлотскую от Островского до Театральной, Мухина от железнодорожного переезда до Пролетарской. Работы на Ленина от Пушкина до Первомайской, на Амурской между Политехнической и Чайковского и на 50 лет Октября от Амурской до Ленина уже завершили.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.