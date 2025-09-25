Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В пятницу в Черноземье будет облачно, от +2°С до +14°С

Во всех регионах Черноземья в пятницу, 26 сентября, прогнозируется облачная погода. Температура при этом будет варьироваться от +2°С до +14°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

Сейчас в Ричмонде: +31° 6 м/с 59% 754 мм рт. ст. +25°

В Белгороде и Воронеже ближайшей ночью возможна переменная облачность, +6°С. Днем потеплеет до +14°С, ожидается облачность с прояснениями. Без осадков.

В Липецке в темное время суток будет облачно, +6°С. Днем синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, температура составит +14°С. Осадки не ожидаются.

В Курске ночью будет облачно, без осадков, температура достигнет +6°С. Днем ожидается переменная облачность с прояснениями, без осадков, +13°С.

В Орле ночью будет облачно, без осадков, +5°С. Днем прогнозируется переменная облачность при температуре +14°С, без осадков.

В Тамбове ночью ожидается облачность с прояснениями, +2°С, без осадков. Днем — переменная облачность, без осадков, +13°С.