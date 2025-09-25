В пятницу в Черноземье будет облачно, от +2°С до +14°С

В Белгороде и Воронеже ближайшей ночью возможна переменная облачность, +6°С. Днем потеплеет до +14°С, ожидается облачность с прояснениями. Без осадков.
В Липецке в темное время суток будет облачно, +6°С. Днем синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, температура составит +14°С. Осадки не ожидаются.
В Курске ночью будет облачно, без осадков, температура достигнет +6°С. Днем ожидается переменная облачность с прояснениями, без осадков, +13°С.
В Орле ночью будет облачно, без осадков, +5°С. Днем прогнозируется переменная облачность при температуре +14°С, без осадков.
В Тамбове ночью ожидается облачность с прояснениями, +2°С, без осадков. Днем — переменная облачность, без осадков, +13°С.