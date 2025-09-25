В конкурсе «Отец года» появилась номинация «Папина тренировка»

Новую номинацию «Папина тренировка» ввели в конкурсе «Отец года», организатором которого выступает АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минтруда России.
Чтобы принять участие в этой номинации, нужно снять или выбрать из архива ролик, в котором папы и их дети занимаются спортом: катаются на велосипедах, выполняют физические упражнения и многое другое.
Напомним, что видео должно быть продолжительностью до двух минут. Его необходимо опубликовать на личной странице в социальной сети ВКонтакте, поставить хештег и подписать: участвую в конкурсе #отецгода2025.
Прием заявок продлится по 9 октября. С 10 по 15 октября состоится народное голосование на сайте конкурса отецгода2025.рф, по итогам которого будут выбраны пять финалистов. А кому достанется титул «Отец года», определят дети: они соберутся вместе 17 октября и дадут честную оценку. Итоги будут опубликованы в День отца, 19 октября.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.