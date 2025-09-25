В конкурсе «Отец года» появилась номинация «Папина тренировка»

Прием заявок продлится по 9 октября. С 10 по 15 октября состоится народное голосование на сайте конкурса отецгода2025.рф, по итогам которого будут выбраны пять финалистов. А кому достанется титул «Отец года», определят дети: они соберутся вместе 17 октября и дадут честную оценку. Итоги будут опубликованы в День отца, 19 октября.