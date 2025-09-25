В Электростали начали ремонт детской музыкальной школы

Детскую музыкальную школу на улице Николаева начали ремонтировать в Электростали. Работы проводятся в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«На объекте работают 28 человек. Строители ведут демонтажные работы на кровле и внутри здания», — говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса области.
Площадь здания — 1 729,8 кв. м. Специалисты разберут старые конструкции, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, утеплят и покрасят стены. Также они уложат полы, установят новые двери, сантехническое оборудование и осветительные приборы. Они проложат инженерные коммуникации, выполнят фасадные и кровельные работы. Для музыкальной школы закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленное учреждение должно в 2026 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.