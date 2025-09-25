В Электростали начали ремонт детской музыкальной школы

Площадь здания — 1 729,8 кв. м. Специалисты разберут старые конструкции, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, утеплят и покрасят стены. Также они уложат полы, установят новые двери, сантехническое оборудование и осветительные приборы. Они проложат инженерные коммуникации, выполнят фасадные и кровельные работы. Для музыкальной школы закупят новую мебель и оборудование. Открыть свои двери обновленное учреждение должно в 2026 году.