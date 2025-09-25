Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

140 жилых домов пойдут под снос: в Уфе отдали под реновацию участок в 27,5 гектаров

В Уфе ради реновации снесут 140 жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о комплексном развитии территории в Кировском районе города. Проект охватит участок в районе улиц Софьи Перовской, Академика Ураксина, Рабкоров и Иртышской общей площадью 27,5 гектаров.

Согласно документации, предельный срок реализации проекта составляет 15 лет с момента заключения договора. На этой территории планируется построить до 200 тысяч квадратных метров жилья. Управление КРТ мэрии организует проведение торгов для выбора инвестора.

В рамках проекта планируется снос более 140 жилых домов, включая несколько аварийных многоквартирных зданий, а также хозяйственных построек, складов, гаражей, бань и других объектов.

Основные виды разрешенного использования земель включают: строительство многоквартирных домов, размещение парковок, предоставление коммунальных услуг, дошкольные образовательные учреждения, амбулаторно-поликлинические службы, административные здания, офисные помещения и магазины.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.