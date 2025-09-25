140 жилых домов пойдут под снос: в Уфе отдали под реновацию участок в 27,5 гектаров

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписал постановление о комплексном развитии территории в Кировском районе города. Проект охватит участок в районе улиц Софьи Перовской, Академика Ураксина, Рабкоров и Иртышской общей площадью 27,5 гектаров.
Согласно документации, предельный срок реализации проекта составляет 15 лет с момента заключения договора. На этой территории планируется построить до 200 тысяч квадратных метров жилья. Управление КРТ мэрии организует проведение торгов для выбора инвестора.
В рамках проекта планируется снос более 140 жилых домов, включая несколько аварийных многоквартирных зданий, а также хозяйственных построек, складов, гаражей, бань и других объектов.
Основные виды разрешенного использования земель включают: строительство многоквартирных домов, размещение парковок, предоставление коммунальных услуг, дошкольные образовательные учреждения, амбулаторно-поликлинические службы, административные здания, офисные помещения и магазины.
