В Соль-Илецке на старт «Кросса нации» вышли более 500 человек

Они преодолели дистанции разных уровней сложности.

Всероссийский день бега «Кросс нации — 2025», приуроченный к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел 20 сентября в городе Соль-Илецке в Оренбургской области. Эти соревнования соответствуют целям государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Соль-Илецкого городского округа.

Спортивный праздник объединил людей всех возрастов, любителей здорового образа жизни и активного отдыха. В массовом забеге приняли участие несколько сотен жителей округа. В этом году они встретились на поляне «Южная». В первом забеге свои силы продемонстрировали люди с ограниченными возможностями здоровья, женщины и мужчины от 51 года и старше.

Всего на старт вышли более 500 человек. Участники преодолевали дистанции разных уровней сложности. По итогам соревнований наградили всех участников.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.