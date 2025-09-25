В Соль-Илецке на старт «Кросса нации» вышли более 500 человек

Спортивный праздник объединил людей всех возрастов, любителей здорового образа жизни и активного отдыха. В массовом забеге приняли участие несколько сотен жителей округа. В этом году они встретились на поляне «Южная». В первом забеге свои силы продемонстрировали люди с ограниченными возможностями здоровья, женщины и мужчины от 51 года и старше.