Кубрин: новые технологии позволяют создавать спутники с более высокими характеристиками и меньшим весом

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые технологии позволяют Беларуси и России создавать спутники с более высокими характеристиками и меньшим весом. Об этом заявил журналистам заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин на полях заседания Межгосударственного совета по космосу государств — участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.
На повестке дня было сотрудничество стран Содружества в космической сфере. «Космическое направление активно развивается и в Юго-Восточной Азии, и в США, и в Европе, мы не должны отставать. Это очень актуальная для нас сфера. Мы исходим из того, что каждая страна СНГ может внести свой вклад в развитие совместных проектов по космосу. Гораздо больше возможностей для этого у Российской Федерации и Беларуси, потому что наработан огромный опыт с конкретными результатами. Казахстан принимает участие, предоставляя пусковые услуги через космодром Байконур. Не стоит умалять заслуги и возможности и других стран. Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан тоже работают в направлении космоса. Наша задача — создать не только фундаментальные материалы на перспективу, но и решать вопросы, которые определяют возможность коммерциализации космоса», — сказал Алексей Кубрин.
Он отметил, что снимки дистанционного зондирования Земли стоят дорого. «Поэтому очень хорошо, что еще в 2012 году Беларусь запустила свой аппарат. Была сформирована целая орбитальная группировка с Россией, и неплохие коммерческие результаты достигнуты за счет использования возможностей спутников. Значит, надо не останавливаться на достигнутом, следует стремиться к большему», — подчеркнул заместитель госсекретаря Союзного государства.
«Необходимо создавать современные группировки, и делать это на базе самых современных технологий, которые позволяют нам взамен спутников, которые были созданы 10−15 лет назад и весили 2,5 т, создать аналоги с более высокими характеристиками и весом в несколько раз меньше. Естественно, и ценность каждого пуска становится выше, поскольку одним ракетоносителем можно вывести несколько спутников. К этому мы сейчас и идем. Соответствующие заделы в Беларуси есть», — резюмировал Алексей Кубрин. -0-
Фото Николая Петрова.