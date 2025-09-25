Кубрин: новые технологии позволяют создавать спутники с более высокими характеристиками и меньшим весом

На повестке дня было сотрудничество стран Содружества в космической сфере. «Космическое направление активно развивается и в Юго-Восточной Азии, и в США, и в Европе, мы не должны отставать. Это очень актуальная для нас сфера. Мы исходим из того, что каждая страна СНГ может внести свой вклад в развитие совместных проектов по космосу. Гораздо больше возможностей для этого у Российской Федерации и Беларуси, потому что наработан огромный опыт с конкретными результатами. Казахстан принимает участие, предоставляя пусковые услуги через космодром Байконур. Не стоит умалять заслуги и возможности и других стран. Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан тоже работают в направлении космоса. Наша задача — создать не только фундаментальные материалы на перспективу, но и решать вопросы, которые определяют возможность коммерциализации космоса», — сказал Алексей Кубрин.