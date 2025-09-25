Председатель белорусского союза кинематографистов: молодежь задает тон современному кинематографу

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодежь задает тон современному кинематографу. Таким мнением поделился с журналистами председатель Белорусского союза кинематографистов Евгений Арендаревич во время открытия IX Республиканского фестиваля белорусских фильмов в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.
«На фестивале очень легкая, непринужденная атмосфера. Особенно важно, что старшее поколение передает свои знания, мудрость, умения поколению молодому, которое их впитывает и трансформирует на современный лад, а после задает звучание современного кинематографа», — сказал Евгений Арендаревич.
По его словам, идея возрождения фестиваля принадлежит Союзу кинематографистов. Эта инициатива нашла широкую поддержку всех партнеров: Министерства культуры, Брестских областного и городского исполнительных комитетов. На фестивале можно увидеть, чего белорусские кинематографисты достигли, к чему пришли и куда им двигаться дальше. А в качестве гостей и членов жюри были приглашены авторитетные кинематографисты — поколение тех людей, которые этот фестиваль зарождали и создавали классику кинематографа. Причем не только советского, но и мирового.
«Взгляд жюри из Беларуси, России и Казахстана поможет открыть пространство для дискуссий, понять, что у нас получается хорошо, а что нужно улучшить. По сути, это некая перезагрузка, ренессанс нашего кинематографа. Вы видите, что на “Беларусьфильм” приходит молодежь. И кинематографическая среда, которую мы формируем, не только сохраняется, но и приумножается», — добавил Евгений Арендаревич.
По его мнению, фильмы, представленные на фестивале, рассчитаны на широкую аудиторию. К примеру, запланированы многочисленные показы в вузах.
«Нужно, чтобы люди смотрели настоящее, качественное, правильное кино и раскрывали всю палитру человеческой эмоции. Оно должно цеплять. Самое важное в кино — это человеческие эмоции. Если ты сопереживаешь герою, значит, кино нашло своего зрителя, ведь кино — это высказывание», — подчеркнул Евгений Арендаревич.
