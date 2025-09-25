Председатель белорусского союза кинематографистов: молодежь задает тон современному кинематографу

По его словам, идея возрождения фестиваля принадлежит Союзу кинематографистов. Эта инициатива нашла широкую поддержку всех партнеров: Министерства культуры, Брестских областного и городского исполнительных комитетов. На фестивале можно увидеть, чего белорусские кинематографисты достигли, к чему пришли и куда им двигаться дальше. А в качестве гостей и членов жюри были приглашены авторитетные кинематографисты — поколение тех людей, которые этот фестиваль зарождали и создавали классику кинематографа. Причем не только советского, но и мирового.