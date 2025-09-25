Профсоюзы Беларуси и Вьетнама заинтересованы в расширении сотрудничества

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В национальном профцентре состоялась встреча представителей Федерации профсоюзов Беларуси с делегацией Вьетнамского национального профсоюза банковских работников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ФПБ.
ФПБ и Всеобщую конфедерацию труда Вьетнама, в которую входит и отраслевой профсоюз банковских работников, связывает многолетнее сотрудничество, которое профсоюзы двух стран намерены только развивать и укреплять.
Как отметил заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев, визит делегации продолжает добрые традиции белорусско-вьетнамского взаимодействия по профсоюзной линии. «Уже много лет стороны на разных уровнях — отраслевых, региональных — дружат и укрепляют взаимодействие, но потенциал совместной работы гораздо шире. Белорусские профсоюзы всегда готовы к сотрудничеству и обсуждению актуальных для работников тем. Это охрана труда, социальные гарантии, соблюдение прав и законных интересов работников. Кроме того, в Беларуси, как и во Вьетнаме, банковские профсоюзы очень технологичные и прогрессивные, поэтому белорусской стороне интересен опыт работы коллег из Вьетнама по цифровизации и использовании искусственного интеллекта как в сфере финансов, так и в профсоюзной деятельности», — добавил заместитель председателя.
Стороны обсудили широкий круг вопросов. Вадим Грачев рассказал об истории создания Федерации профсоюзов Беларуси, которая, к слову, в октябре 2025 года отметит 35-летие своего создания, о выстроенной системе социального партнерства в Беларуси, и тех возможностях, которые сегодня имеют профсоюзы Беларуси в части защиты интересов трудящихся.
В свою очередь вице-президент Вьетнамского национального профсоюза банковских работников Чан Хонг Туан отметил, что с 1992 года Беларусь и Вьетнам связывают дипломатические отношения и сотрудничество в разных сферах. «Сегодня мы еще и стратегические партнеры. Наши страны связывает крепкая дружба. В Беларуси сегодня живут, трудятся и учатся порядка 600 вьетнамцев. Для них в вашей стране создаются достойные условия для работы и учебы. Это ценно», — подчеркнул он.
Вице-президент добавил, что официальный визит генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама в Беларусь, который состоялся в мае 2025 года, вывел взаимоотношения двух стран на новый уровень. Что касается взаимодействия и сотрудничества между банковскими профсоюзами Беларуси и Вьетнама, контакты были установлены еще в 2009 году. И главная цель сегодня — развитие двусторонних отношений и выход на новый уровень сотрудничества.
«За годы дружбы мы оценили, что наши профсоюзы достигли значительных успехов. У нас часто проводятся обмены опытом и делегациями. Лично для меня это вторая встреча с представителями ФПБ. Мы уже многому научились друг у друга. Нам интересен опыт коллективно-договорной работы, повышения мотивации профсоюзного членства, создания новых первичных профсоюзных организаций, инновационные формы и методы профсоюзной работы», — подчеркнул Чан Хонг Туан.
В пресс-службе ФПБ рассказали, что гости из Вьетнама посетили Международный университет «МИТСО». А до этого успели пообщаться с представителями объединенной профсоюзной организации Белагропромбанка и первичной профсоюзной организации банка БелВЭБ, поучаствовали в круглом столе «Накопленный опыт и взаимный интерес — путь к сотрудничеству и развитию».
Вьетнамские коллеги подчеркнули важность подобных встреч для укрепления международного сотрудничества и выразили заинтересованность в дальнейшем обмене практиками, которые будут способствовать развитию профсоюзного движения и повышению социальной защищенности работников двух стран. -0-