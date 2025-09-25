Профсоюзы Беларуси и Вьетнама заинтересованы в расширении сотрудничества

Как отметил заместитель председателя ФПБ Вадим Грачев, визит делегации продолжает добрые традиции белорусско-вьетнамского взаимодействия по профсоюзной линии. «Уже много лет стороны на разных уровнях — отраслевых, региональных — дружат и укрепляют взаимодействие, но потенциал совместной работы гораздо шире. Белорусские профсоюзы всегда готовы к сотрудничеству и обсуждению актуальных для работников тем. Это охрана труда, социальные гарантии, соблюдение прав и законных интересов работников. Кроме того, в Беларуси, как и во Вьетнаме, банковские профсоюзы очень технологичные и прогрессивные, поэтому белорусской стороне интересен опыт работы коллег из Вьетнама по цифровизации и использовании искусственного интеллекта как в сфере финансов, так и в профсоюзной деятельности», — добавил заместитель председателя.