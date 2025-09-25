Еще в 10 МФЦ Ленобласти стало доступно получение услуг по биометрии

Сервис обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта реализован на базе государственной Единой биометрической системы. Каждый житель области сможет выбрать, как ему удобнее получить услугу. Для обслуживания без паспорта заявителю, ранее зарегистрировавшему биометрию, достаточно предоставить согласие на обработку данных и посмотреть в камеру на рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это позволит существенно повысить скорость обслуживания.