Еще в 10 МФЦ Ленобласти стало доступно получение услуг по биометрии

Возможность получения услуг без предъявления паспорта с 22 сентября появилась еще в 10 многофункциональных центрах (МФЦ) Ленинградской области, что отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Получить услуги по биометрии теперь можно в Гатчинском, Всеволожском, Выборгском, Кировском, Сосновоборском и Тосненском филиалах, а также в отделах «Аэродром», «Бугры», «Колтуши» и «Сертолово».
Сервис обслуживания в МФЦ без предъявления паспорта реализован на базе государственной Единой биометрической системы. Каждый житель области сможет выбрать, как ему удобнее получить услугу. Для обслуживания без паспорта заявителю, ранее зарегистрировавшему биометрию, достаточно предоставить согласие на обработку данных и посмотреть в камеру на рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это позволит существенно повысить скорость обслуживания.
Отметим, всего предоставление услуг с помощью биометрии доступно на 15 площадках МФЦ Ленинградской области.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.